Bellona, ihale usulüyle satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm paylarının devri için ihaleye gidiyor. İhaleye katılabilmek için ise 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması gerekiyor. Bugün (5 Mayıs) saat 16:30’a kadar da tekliflerin verilmesi gerektiği bildirildi.