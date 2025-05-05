Bellona, ihale usulüyle satışa çıkıyor
Bellona, TMSF tarafından ihale usulüyle satışa çıkarıldı. İhaleye katılım şartları ise 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve bugün (5 Mayıs) 16:30'a kadar tekliflerin verilmesinden oluşuyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm paylarının devri için ihaleye gidiyor. İhaleye katılabilmek için ise 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması gerekiyor. Bugün (5 Mayıs) saat 16:30’a kadar da tekliflerin verilmesi gerektiği bildirildi.