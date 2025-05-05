Yeşilhisar'da şükür duası yapıldı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi’nde, Mahalle Muhtarı İzzet Doğan’ın öncülüğünde şükür duası programı düzenlendi. Yağışların artmasının ardından Allah’a şükretmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte kurbanlar kesildi, dualar edildi.

Programa Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde eller semaya açılırken, katılımcılar birlik ve beraberlik içinde duaya eşlik etti.

Doğanlı Mahalle Muhtarı İzzet Doğan yaptığı açıklamada, “Yağan bereketli yağmurlar sonrası Allah’a şükür duamıza çıktık. Allah razı olsun; eş, dost, komşular, civar köylerden gelenler hep birlikte burada toplandık. Rabbim yapılan ve yapılacak tüm yardımları kabul eylesin Allah hayırlı rahmetler versin, afatından korusun,” ifadelerini kullandı.

Şükür duasının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.