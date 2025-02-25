Benlerinizi Lazer veya Asitle Aldırmayın! Uzmanı tek güvenli yöntemi açıklıyor

Neden Cerrahi Dışı Yöntemler Riskli?

Dr. Süer, benlerin yapısının karmaşıklığına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

“Benler, bazen melanom gibi ciddi bir cilt kanserinin erken belirtisi olabilir. Lazer veya asit uygulamasıyla ben yüzeyden silindiğinde, kökünde kanserli hücre kalma ihtimali vardır. Bu durumda hasta, ‘tedavi oldum’ zannederken hastalık sessizce yayılabilir. Oysa dermatoloji uzmanının yapacağı basit bir cerrahi işlem ile ben tamamen çıkarılır ve incelenmek üzere patolojiye gönderilir. Bu sayede benin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu kesin olarak belirlenebilir, böylece erken tanı şansı kaçırılmaz.”

Yanlış Müdahale Hayati Risk Oluşturabilir

Lazer, kriyoterapi veya kimyasal asit gibi yöntemlerle benin yüzeyel olarak yok edilmesi, kanserli hücrelerin teşhis edilmesini geciktirebilir. Dr. Süer'ya göre, "Hastalar, estetik kaygılarla veya hızlı sonuç almak için cerrahi dışı yöntemlere yöneliyor. Ancak bu tür işlemler sonrası kanser hücrelerinin fark edilmemesi, ilerleyen dönemlerde çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Hastalar Neden Cerrahi Yerine Diğer Yöntemlere Yöneliyor?

Dr. Süer, bu eğilimin ardında yatan nedenleri şöyle açıkladı:

"Estetik kaygılar, iz kalmaması beklentisi, hızlı sonuç almak için veya ameliyat korkusu, hastaları alternatif arayışlara itiyor. Ancak lazerle alınan bir benin iz bırakmadığı düşüncesi yanıltıcı. Yanlış uygulamalar, düzensiz yara izlerine veya enfeksiyona yol açabiliyor. Oysa modern dermatolojik cerrahi tekniklerle çok az iz kalır ve hasta aynı gün evine döner."

Bilimsel Veriler Ne Diyor?

Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından 2022 yayınlanan bir çalışmada cerrahi dışı yöntemlerle alınan benlerde %30’a varan nüks oranı olduğunu ve %5-10 vakada malign (kötü huylu) değişimlerin gözden kaçtığını ortaya koydu.

"Çeşitli klinik çalışmalar, melanom vakalarının yaklaşık %60'ının başlangıçta zararsız ben zannedildiğini gösteriyor."

Amerikan Dermatoloji Derneği, yayınladığı melanom rehberinde "Şüpheli benler asla cerrahi dışı yollarla çıkarılmamalı" açıklamasını yaptı.

Uzman Görüşü Şart

Dr. Babür Süer, ciltteki herhangi bir benin alınması gerektiğinde mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çiziyor. "Her ben aynı değildir. Bazıları tamamen zararsızken bazıları ciddi risk taşıyabilir. Bu yüzden benlerin rastgele yöntemlerle alınması değil, uzman değerlendirmesiyle cerrahi olarak çıkarılması ve patolojik inceleme yapılması gerekmektedir" diyerek, hastaları bilinçli hareket etmeye çağırıyor.