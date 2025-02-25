İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan intikam sözü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik düzenlenen operasyon sırasında Narkotik Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru İbrahim Birol (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görev başında şehit olmuştu. Şehit polis memuru İbrahim Birol, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Burada konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Yılmadık, yıkılmadık burun intikamını alacağız bunun intikamını her torbacıdan her uyuşturucu satıcısından alacağız ve bu ülkede şunu hiçbir zaman unutmasınlar bir tane İbrahim gider binlerce İbrahim gelir bunun hesabını da sorar. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz” şeklinde konuştu.

