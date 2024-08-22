Benzine indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine yarın (23 Ağustos 00.01) gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 75 kuruşluk indirim bekleniyor.

Benzine indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruşluk indirim bekleniyor. 45 lira 61 kuruştan satılan benzinin litresi, indirimle birlikte 43 lira 86 kuruşa düşmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 45,61 TL, (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 44,93 TL,
LPG (otogaz): 23,34 TL.

Haber Merkezi

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