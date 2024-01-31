Benzine zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 95 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

Benzine zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (01.02.2024 - 00:01) geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 95 kuruşluk zam beklentisi oluştu. 39 lira 58 kuruştan satılan benzinin litresi fiyat artışıyla birlikte 40 lira 53 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 39,58 TL, (zam uygulanmadan)
Motorin (dizel): 42,85 TL
LPG (otogaz): 20,20 TL.

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