Filistin konulu 'Gün Doğmadan' oyunu sahnelendi

Filistin'de yaşanan vahşet ve trajediden küçük bir kesiti konu alan 'Gün Doğmadan' isimli tiyatro oyunu, 'seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın' mottosuyla Kayseri Gültepe Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Mavi Marmara Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından organize edilen tiyatro öncesi açılış konuşması yapan Mavi Marmara Derneği Kayseri Temsilcisi Gönül Memiş, İsrail saldırısı sonucu 10 şehit veren Mavi Marmara Gemisi ve Derneğin misyonundan bahsetti.

Gazeteci yazar Yusuf Kaplan'ın danışmanlığını yaptığı, Yusuf Engin Gezer tarafından yazıp yönetilen 'Gün Doğmadan' tiyatro oyunu, Yusuf Duru, Hayrettin Batur, İsmail Hakkı Arıtemiz ve Metin Benli tarafından sahneye konuldu.

İstanbul Beyler Sanat tarafından yapılan tiyatro oyunu, Filistin'de yaşanan dramların küçük bir boyutuna dikkat çekerek, Türkiye'den ziyaretçi olarak Kudüs'e gidip orada kaybolan iki gencin tanıştığı Filstinlilerle ve onların yaşadıkları dramatik olaylar çerçevesinde şekillenen olayları konu alıyor.