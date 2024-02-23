Beraat Kandili idrak edilecek

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili, 12 Ocak'ta başlayan 'üç aylar'ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

Beraat Kandili idrak edilecek

İslami ıstılahta "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Hazreti Peygamberin, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki tüm camilerde geceye özel programlar gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

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