Berberler ve Kuaförler Odası'ndan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Geçmişten bugüne ticaretin merkezi olmayı sürdüren Kayseri’de esnaf dostu hizmetleri ile kent esnafının takdirini kazanan Başkan Büyükkılıç, sık sık sahada gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin yanı sıra makamında da esnafları konuk ederek istişarelerini sürdürüyor.

Bu çerçevede ilk olarak, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Misafirlerini makamında konuk eden Başkan Büyükkılıç, berberler ve kuaförler ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, “Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ve beraberindeki heyet, belediyemizi ziyaret etti. Yürüttükleri çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduğumuz kıymetli başkanımıza ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da misafirperverliğinden ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, 19-21 Eylül 2025 tarihinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenecek Kayseri Güzellik Fuarı’na Büyükkılıç’ı davet etti.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Afyon’dan Büyükkılıç’a Ziyaret

Büyükkılıç daha sonra, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon ve beraberindeki heyeti de makamında konuk etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretti değerlendiren Büyükkılıç, “Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon ve beraberindekiler belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon da misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Ziyaretlerde günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirildi.