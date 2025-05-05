Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde Altaylardan Tuna'ya sergisi

Kayseri Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında Görsel Sanatlar Kulübü’nce “Altaylardan Tuna’ya” adlı sergi açılış töreni düzenlendi. Törene, MHP İl Başkan Yardımcısı Serdar Turan, İşkur İl Müdürü Ayşe Ak, Gökbayrak platformu Başkanı Kul Ahmet Cantürk, Araştırmacı Yazar Serdar Kozan Kocasinan KAÇEP Yönetimi, Bölge Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayan tören; mehter gösterisi, Şuşa Azerbaycan Evi Derneği’nin dans gösterisi ve müzik dinletisi, okçuluk ekibi gösterisi, şiir dinletisi ve resim kulübü tarafından hazırlanan Türkçülük köşesinin açılması ile son buldu. Tören sonrası konuşan Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Metin: “Bu programda amacımız okulumun duvarlarını doldurmaktı. Duvarlarımız boştu. Biz istedik ki milli değerlerimizin var olduğu bir görsel yapalım. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yaptık. Duvara; Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü, Bilge Kağan’ın sözü, 16 Türk devletimizin bayraklarını, Oğuz’un 24 boyunu ve yaşayan 7 Türk devletimizin bayraklarını çizdiler. Okulumuzun bahçesi, milli kimliğe önem veren, çocukların milli değerlerine sahip çıkmasına yol gösteren bir okul bahçesi oldu. Resim öğretmenimize ve Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Levent Kocaman ise çizimi öğrencileriyle birlikte yaptıklarını söyleyerek: “Okul duvarları boştu bunu süslendirmek amacıyla ne yapabiliriz diye düşündük. Öğrencilerimle birlikte çizim yaptık. Amacımız öğrencilerimize Türk dünyasını tanıtmak” şeklinde konuştu.

Celal Bayar Anadolu Lisesi 1o. Sınıf Öğrencisi Ela Gül de yaptıkları etkinliklerden söz ederek şunları söyledi: “Öğretmenimizle birlikte farklı bir etkinlik olsun istedik. Çizim çalışmaları yaptık. Burada da sergiledik.”