Beton mikseri devrildi: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. cadde üzerinde Ünsal Ö.’nün sürücüsü olduğu Bakır Beton’a ait 38 AKE 903 plakalı beton mikseri devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde, araçta sıkışan Ünsal Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Ünsal Ö.’nün mesai arkadaşları da kaza yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından Ünsal Ö.’nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Beton mikseri devrildi: 1 ölü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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