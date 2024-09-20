Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Beyin sağlığımızı güçlendirerek, Alzheimer hastalığından korunabiliriz” dedi.

Doç. Dr. Murat Gültekin, “Alzheimer Hastalığı henüz küratif tedavisi olmayan ve en sık görülen nörodejeneratif beyin hastalığıdır. Ne yazık ki Alzheimer hastalığının görülme sıklığı her geçen yıl artış göstermektedir. Bunun en önemli sebebi insanların ortalama yaşam sürelerinde artış olmasıdır. Dünya sağlık örgütü 2023 yılından beri Türkiye’yi artık nüfusu yaşlı ülkeler arasına dâhil etti. Ülkemizde 65 yaş üzeri nüfus Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa yüzde 10’u geçti. Bu oran 2040 yılında yüzde 16 ve 2080 yılında yüzde 25 olacaktır.” diye konuştu.

Alzheimer hastalığı için en büyük risk faktörü ileri yaş

Doç. Dr. Murat Gültekin, “65 yaş civarında yaklaşık yüzde 6 Alzheimer hastalığı görülürken, 90 yaşında yüzde 35-40’a çıkmaktadır. Alzheimer hastalığının durdurulamaz bu artışı karşısında, en önemli koruyucu faktör insanları-toplumu bilinçlendirmek ve beyin sağlığımızı güçlendirmek-korumaktır" dedi.

Bu amansız hastalıkla ilgili farkındalık çalışmalarının her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde etkinliklerle yapıldığına değinen Doç. Dr. Murat Gültekin, “Güncel bilimsel çalışmalara göre beyin sağlığımızı koruduğumuz-güçlendirdiğimiz takdirde yüzde 50 ihtimalle Alzheimer hastalığından korunmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

Beyin sağlığımızı nasıl güçlendirebiliriz?

Doç. Dr. Murat Gültekin, “Bilim insanlarının beyin sağlığını güçlendirmek için; sigara ve alkol kullanmamak, düzenli uyku, katkı maddesi olmayan gıdalarla beslenmek, obeziteden kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak, görme ve işitme sorunlarını çözmek, hava kirliliği ve gürültü olmayan yerde yaşamak, stresten uzak durmak, her yaşta sosyal olmak, hobilerle uğraşa devam etmek, zihnimizi dinç tutacak aktivitelere devam etmek, diyabet-hipertansiyon-hiperlipidemi gibi hastalıkları uygun tedavi ile kontrol altında tutmaktır. Kayseri’de yaklaşık 9-10 bin Alzheimer hastası bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde, çarşamba günleri Alzheimer-Demans Polikliniğinde hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Perşembe günleri ise saat 12:00 -13:00 arasında Kayseri Alzheimer Dernek binasında hasta yakınlarına, bakım verenlere ve dileyen vatandaşlarımıza eğitim seminerleri vermekteyiz" diye konuştu.