Bıçağın üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin mutfağında bıçağın üzerine düşen kadın ağır yaralandı.

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  • 29.12.2023 18:47
  • Güncelleme: 30.12.2023 08:51
Bıçağın üzerine düşen kadın ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evinin mutfağında bıçağın üzerine düşen kadın ağır yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu İman El H. (19) mutfak dolabından malzeme alırken dengesini kaybederek tezgahın üzerinde bulunan bıçağın üstüne düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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