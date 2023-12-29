Bünyan'da bank, cam durak ve salıncaklar kuruldu
Bünyan'da belirlenen noktalara bank, cam durak ve salıncaklar kuruldu.
- 29.12.2023 17:13
- Güncelleme: 30.12.2023 08:52
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Bünyan’da belirlenen noktalara bank, cam durak ve salıncaklar kuruldu.
Bünyan Belediyesi ekiplerimizce ilçe genelinde belirlenen noktalara halkın kullanımı için yeni cam duraklar, salıncaklar ve banklar kuruldu. Halkın talebi üzerine talimat verildiğini belirten Başkan Altun, ’’Halkımızın talebi üzerine ilçemiz genelindeki belirlediğimiz çok sayıda noktaya yeni cam durakların, bankların ve salıncakların kurulumunu tamamladık. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.
İHA
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