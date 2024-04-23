Bıçakla motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de, bıçak kullanarak tehdit ettikleri kişilerin motosikletlerini çalan 2 kişi tutuklandı.

Bıçakla motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de, bıçak kullanarak tehdit ettikleri kişilerin motosikletlerini çalan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesinde 2 kişi motosikletini bıçak zoruyla gasp edildiği ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler S.C. ve A.A. gözaltına alınırken, ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kayseri Gündem

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