Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda S.E., E.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ile A.E., O.E. ve İ.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.E. sırtından, E.E. de baldırından bıçakla, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler, olaya karışan A.E., O.E. ve İ.E’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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