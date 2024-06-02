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Boğazına erik kaçan 7 yaşındaki Hiranur Nevşehir'de toprağa verildi

Düzce'de okulda boğazına erik kaçan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan, kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Hiranur'un cenazesi Nevşehir'in Avanos ilçesinde toprağa verlidi.

Boğazına erik kaçan 7 yaşındaki Hiranur Nevşehir'de toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Düzce’de okulda boğazına erik kaçan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan, kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Hiranur’un cenazesi Nevşehir’in Avanos ilçesinde toprağa verlidi.

Geçtiğimiz Mayıs ayının 10’unda Düzce Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan’nın (7) derste boğazına erik kaçtı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Hiranur, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Boğazına kaçan erik çıkarılan küçük kızın uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaştı. Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edilen ve 21 gün boyunca hayata tutunmaya çalışan Hiranur Kalkan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi Nevşehir’in Avanos ilçesine getirildi. Hiranur Kalkan, Avanos Mezarlığı Taziye Evi’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye küçük kızın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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