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Bıçaklı yaralama olayı zanlıları suç makinası çıktı

Kayseri'de 'Cumhuriyet Meydanında Gerçekleşen Bıçakla Kasten Yaralama' olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde A.K.E. (18) ve H.M.E. yakalandı.

Bıçaklı yaralama olayı zanlıları suç makinası çıktı

Kayseri’de “Cumhuriyet Meydanında Gerçekleşen Bıçakla Kasten Yaralama” olayı ile ilgili Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Hırsızlık’ ve ‘Kasten Yaralama’ suçlarından 13 adet kaydı bulunan A.K.E. (18) ve ‘Kasten Yaralama’ suçundan 3 adet kaydı bulunan H.M.E., olay sırasında kullanılan bıçakla yakalandı.
 

Yapılan ev aramalarında ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı

Haber Merkezi

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