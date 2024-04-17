Bilal Bayazit: 'Gönlüm milli takıma çağrılmak ister'

Kayserispor’un başarılı kalecisi Bilal Bayazit, A Milli Takım’a çağrılmak istediğini dile getirerek, "Ancak her şeyde bir hayır vardır. Bir gün inşallah olur” dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı kırmızılı takımın başarılı kalecisi Bilal Bayazit ve Dimitrios Kolovetsios da burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor müsabakasından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Bayazit, "Zorlu bir maç olacak. Trabzonspor çok iyi bir takım. Ancak iyi hazırlanıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz ve kendimizden eminiz. İnşallah da evimizde 3 puanı alabiliriz. Taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Burada elimden geldiği kadar iyi performans sergilemeye çalışıyorum. Hocalarımla birlikte çok çalışıyorum. Her geçen gün kendimi geliştirmek istiyorum. İnşallah da sezon sonuna kadar böyle devam edebilirim” diye konuştu.

Milli takım hayali olduğunu da kaydeden başarılı file bekçisi, "Benim gönlüm milli takıma çağrılmak ister. Ancak her şeyde bir hayır vardır. Bir gün inşallah olur” cümlelerine yer verdi.

"Çok iyi çalışıyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın 32 yaşındaki savunma oyuncusu Kolovetsios ise, “Bizim için şu anda her şey iyi bir şekilde ilerliyor. Önemli bir mücadeleden, Adana Demirspor maçından çıktık. Motivasyonumuz ve psikolojimiz açısından da önemli bir maçtı. Bu hafta Burak Hoca ile birlikte çok iyi çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın hepsi Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazır olabilmek adına” ifadelerini kullandı.