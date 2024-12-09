Bilim Merkezi'nden üniversite öğrencilerine ücretsiz Arduino eğitimi

Kayseri Bilim Merkezi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz arduino eğitimi sunuyor. Eğitimin, robotik kodlama ve yazılım alanında öğrencilere önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Türkiye’nin 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, sadece Kayseri’de değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de teknoloji ve bilim alanında önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, üniversitede eğitim gören öğrenciler için ücretsiz arduino eğitimi düzenliyor. Kayseri Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim programı; elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak veriliyor. Arduino eğitimi, 1,5 ay süresince, temel seviyeden başlayarak, adım adım daha ileri seviyelere geçilerek öğrencilere öğretiliyor. Kayseri Bilim Merkezi Robotik Kodlama Eğitmeni Turgay Seyli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Robotik kodlama ve yazılım gibi değişik atölyeler gerçekleştiriyoruz. Abdullah Gül Üniversitesi’nde elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde olan öğrencilerimize arduino eğitimlerine başlattık. Yaklaşık 1,5 ay boyunca temel seviyede arduino eğitimi gerçekleştireceğiz. En basit halinden ilerleyerek, seviye seviye geçeceğiz” diye konuştu. Eğitimde yer alan öğrencilerden Buse Yıldırım ise; “Biz burada arduino eğitimi alıyoruz. Birlikte çok güzel şeyler yaptık. Led lambalar yaptık, trafik ışıkları yaptık, daha da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu. Açık kaynak kod kullanarak yazdıkları arduino eğitiminin özellikle robotik kodlamada çok fazla kullanıldığını dile getiren Yıldırım, hem yazılımla hem de bu işin teknik boyutu ile uğraştıklarını vurgulayarak, “Normalde arduino setleri çok pahalı setler. Bu kaynaklara ulaşmak biz öğrenciler için çok fazla zor oluyor. Ama bize burda kaynaklara sınırsız erişim sağlıyorlar. Aynı zamanda Bilim Merkezi bize, haftanın iki günü boyunca zaman ayırarak bu eğitimi vermiş bulunuyorlar” şeklinde konuştu.

Bu eğitim, öğrencilere hem yazılım hem de teknik bilgi kazandırmanın yanı sıra, robotik kodlama alanındaki yetkinliklerini de arttırmayı amaçlıyor. Kayseri Bilim Merkezi, bu eğitimi öğrencilerine sunarak, onların teknoloji alanındaki bilgi seviyelerini geliştirmeyi sürdürüyor.