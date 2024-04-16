'Bilişim Akademisi' projesi hayata geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılı ve ilgili olan gençlere özel Bilişim Akademisi projesini hayata geçireceklerini, birbirinden önemli bilim insanlarının akademiye katılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırım ve hizmet lideri Kayseri için yeni 5 yılda önemli projeleri hayata geçireceklerini, hizmetlere, yatırımlara ve projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Yeni 5 yılda gençlere fırsat verecek, beklentilerini cevaplayacak, geleceğe ümitle bakacağı dolu dolu projelerin yer aldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu projelerden en önemlisinin Bilişim Akademisi olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, başarılı ve ilgili olan gençlere özel olacak bu projede gençlerin sınavla seçileceğini vurgulayarak, “Geleceğin Teknoloji Yıldızları’nın gelişimini destekleyerek, ülkemizi bilim ve teknoloji alanında geliştirecek geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizi yetiştirmek amacıyla Belediyemizce Bilişim Akademisi kuracağız. İlimizdeki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçilerek, bu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurulacak ve oluşturulacak. Bilim Heyeti’nin yönlendirmeleri ile metodolojik çalışmalar yapılacaktır” diye konuştu. Bilişim Akademisi’nin gençler için önemli bir proje olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımızı, gençlerimizi burada iki yıl süreyle eğiteceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerini bilişim dünyasının heyecan verici yolculuğuna davet ediyoruz. 24 ay sürecek eğitimin sonunda öğrenciler, problem çözmek, iletişim ve takım çalışması gibi sosyal becerilerin yanı sıra yapay zekâ, programlama, siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşacak. Gençliğimiz, geleceğimizdir” dedi. Büyükkılıç, eğitimin 15 ayının proje temelli ders ve atölye çalışmalarıyla, 9 ayının ise takım çalışması ile devam edeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yaklaşık 24 ay sürecek eğitimle, Robotik ve Kodlama, Yazılım Teknolojileri, Yapay Zekâ, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji ve Mobil Uygulama gibi alanlarda ücretsiz teknoloji eğitimleri verilecek. Bilişim akademisinde mezun olmak için bilim yarışmalarına ve teknofeste katılma zorunluluğu olacak. İmtihan süreci ile başlayacak akademiye yazılı ve sözlü imtihanı başaran öğrenciler kabul edilecek. Üniversite hocalarından ve alanında uzmanlardan oluşacak Bilim Kurulu tüm imtihan, mülakat ve ders süreçlerini yönetecek. Tüm eğitimler, konusunda uzman kişilerce verilecek.”

Büyükkılıç, bu çerçevede Bilgisayar Mühendisi Prof. Dr. Celal Öztürk, Endüstri Mühendisi Doç. Dr. Feyza Gürbüz, Bilgisayar Mühendisi Dr. Rifat Kurban, Çevre Mühendisi Doç. Dr. Şükrü Taner Azgın, Elektrik-Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Türkmen ve Bilgisayar Mühendisi Dr. Murat Taşyürek’in de Bilişim Akademisi’nde yer alacağını duyurdu.