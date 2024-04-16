Hayırsever, Nörolojisi Bilim Dalı'na EMG Cihazı Bağışladı

Hayırsever Vergi Ağıl, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’na iki kanallı EMG (Elektromiyografi) cihazı kazandırdı.

Hayırsever Vergi Ağıl’a desteğinden dolayı teşekkür eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Bu başlangıç" diyerek, cihazın hayırlara ve güzel hizmetlere vesile olmasını diledi. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat ise; “Niyet hayır, akıbet hayır. Bir hayır kapısı açıldığını düşünüyoruz. Hayırseverimiz İnşallah niyetinin karşılığını bulur. İnşallah kurumumuza değer katan bir ünite olur. Biz pediatrik nöroloji olarak iyi bir noktadayız. Belli bir süreç içerisinde EMG’de de iyi bir noktaya geleceğimizi umut ediyorum. Vergi Bey’in iki yıllık süreçte ne kadar fedakârlık yaptığını ben biliyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık” dedi. Konuşmalardan sonra Rektör Prof. Dr. Altun, Hayırsever Vergi Ağıl’a plaket takdiminde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Altun açılış kurdelesini; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat ve Hayırsever Vergi Ağıl ile birlikte kesti.