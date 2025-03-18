Midelerinde uyuşturucu kapsülü taşıyan 3 İranlı yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından İran uyruklu şahıslar R.M.B(29),S.N.A.(28) ve R.Y.A. (27) yakalandı, şahısların şehir hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde uyuşturucu madde kapsülleri yuttukları tespit edildi ve tıbbi yollarla çıkarılarak toplamda 17 Parça halinde 212 gram Narkotik Madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışından Kayseri’ye uyuşturucu madde getiren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde;İran uyruklu şahıslar R.M.B(29),S.N.A.(28) ve R.Y.A. (27) yakalandı, şahısların şehir hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde uyuşturucu madde kapsülleri yuttukları tespit edildi ve tıbbi yollarla çıkarılarak toplamda ; 17 Parça halinde 212.8 gram Narkotik Madde ele geçirildi.
Öte yandan R.M.B(29),S.N.A.(28) ve R.Y.A. (27) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.