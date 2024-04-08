Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2’si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenenler de ambulansta tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Binada çıkan yangından 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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