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Bindiği at kaçırdı, Kızılırmak'ta boğulmaktan son anda kurtarıldı

Sivas'ta bindiği atın Kızılırmak'a girmesi sonucu ırmakta mahsur kalan adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bindiği at kaçırdı, Kızılırmak'ta boğulmaktan son anda kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta bindiği atın Kızılırmak’a girmesi sonucu ırmakta mahsur kalan adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Kayseri Caddesi bölümünden geçen Kızılırmak’ta meydana geldi. Havaş Ceddu isimli yabancı uyruklu bir şahıs ata binerek dolaştığı sırada hızını alamayan at biranda Kızılırmak’a girdi. Irmak’ın ortalarına kadar giden at panikleyince binicisi suya düştü.

Yaklaşık bir buçuk saat sonra fark edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Irmak’ın ortasında yaklaşık bir buçuk saat mahsur kalan ve bitkin olduğu görülen adam ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atın ise sudan çıkarak gözden kaybolduğu öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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