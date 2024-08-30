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  • Bir haftada 108 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı

Bir haftada 108 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalarda Belgesiz veya geçersiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali gibi suçlar olmak üzere toplam bin 728 sürücüye cezai işlem başlatıldı.

Bir haftada 108 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, 108 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmak, 341 araç ve sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmak, 249 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlali, 384 araç ve sürücüye cep telefonu, 43 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 18 araç ve sürücüye drift yapmak, 51 araç ve sürücüye makas atma, 7 araç ve sürücüye çakar lamba takmak, 275 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 186 araç sürücüye ışık donanımı ile 66 araç sürücüye modifiye araç kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Haber Merkezi

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