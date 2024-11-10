Bisiklet hırsızı yakalandı

Kayseri'de bisiklet çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Bisiklet hırsızı yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bisiklet çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; olayın şüphelisinin G.A. (32) olduğu tespit edildi. G.A.; ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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