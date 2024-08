'Biz çiftçiyiz' insiyatifi Akay'a yüklendi: 'Çiftçinin malından elinizi çekin'

Kayseri Şeker’in Mali Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında ‘Biz Çiftçiyiz, Çiftçi Biziz’ grubu tarafından bir açıklama yapıldı. Grup adına açıklama yapan Kocasinan Ziraat Odası Meclis Başkanı Ömer Demir, mevcut Başkan Akay’a çağrıda bulundu. Demir, konuşmasında Akay’ı sorumluluk ve itidale davet ettiklerini söyledi. Demir, “Biz Çiftçiyiz Çiftçi biziz grubunun Mali Genel Kurula katılmama Kararının Çiftçi üzerindeki etkisinden, katılımın beklenenin çok altında olması, Genel Kurulda yeterli çoğunluğu sağlamakta zorlanan Akay’ı agresifleştirdiğini tüm kamuoyu ve Çiftçi gördü. Biz yeni başladık, Daha çok rahatsız olacaksın Sayın Akay; Biz yeni başladık, bizi ve ekibimizi tanımadan Cahiller, Rantçılar, Çökülecek, Gasp etmek gibi haddini aşan konuşmanızın muhatabı sizsiniz. Bu öfkeli konuşmanız sizin memur olarak geldiğiniz kurumu nasıl sahiplendiğinizi ve vazgeçemediğinizi, göstermektedir. Biz Çiftçiyiz Çiftçi biziz Grubu olarak mevzuatı da bilançoyu da üslubu da size öğretiriz. Ayrıştırmayın, birleştirin. Ülke ne çektiyse sizin gibi sorumsuz sorunlulardan çekti, Kayseri Şeker ve Üyesini niye ayrıştırıcı üslup kullanarak ötekileştiriyorsunuz. Hırsız, Ortada gözükmeyen, Kaçan ifadelerini kime ya da kimlere kullandınız? Yüreklisiniz şahit olduk, kurulda verip veriştirdiniz, sözlerin muhatabını açıkça söyleyin. Ey Akay ‘Biz Çiftçiyiz, Çiftçi Biziz Grubu’ olarak, alışageldiğiniz rakiplerinizle yaptığınız kavgalı, Çiftçiyi bölücü söylem ve iftiralarla dolu Genel Kurul olmasın sorumluluğu ve düşüncesiyle katılmadık ama siz daha bizi tanımadan yapılmadık iftira hakaret bırakmadınız. Tüm Çiftçi ve kamuoyu, Sakladığınız yüzünüzü gördü, siz kavgadan besleniyorsunuz. Bilanço okuyamaz aklı yetmezler dediğinizi üzerimize alınmadık. Yazdığımız tüm rakamlar SPK ya bildirdiğiniz rakamlar. Bir yanlışlık varsa SPK ya başvurun. Yayınladığınız rakamlarla çelişiyorsunuz” şeklinde konuştu.

‘FABRİKA YÖNETİMİ EKİPLE OLUR’

Tek şahıs üzerinden fabrika ve kooperatifi yönetmeye talip olmadıklarını ifade eden Demir, bu işlerin ekip işleri olduğunu aktardı. Demir konuşmasında, “Bizim ekibimizde Kayseri Şekeri ve ekicisinin derdini bilen Çiftçisi de STK gıda, Mühendisi, Bilim adamı da Ekonomisti de var! ekonomiden sorumlu Ağabeyimiz, Siz markette çalışırken, Fabrika Müdürü, Bilanço ve Borsada tahta okuyordu. Siz tek adam olarak her şeyi ben bilirim kibriyle yönettiğiniz için fabrika borç ve faiz batağında. Gözümüzden kaçmadı. K.T.O Ticaret odası ödül töreninde sizi Kayseri Şeker A.Ş Yönentim Başkanı diye yazılması tamda tek adamlığınızın ilanı mıdır. Asıl iş bilmezlik tamda budur, bir Allah’ın kulu da çıkıp ne yapıyorsunuz Akay Fabrikanın değil Kooperatifin Başkanı demedi mi, diyemedi mi? Sayın Akay Mali Genel Kurulda Kayseri Şeker AŞ’nin bilançosunu açıklamadınız, neden ay sonuna kadar süre aldınız, eksik nedir? Millet erken seçim ve israf sevmez öyle ya da böyle seçilmişliğinizi kabul ediyoruz. Seçim kararı almadan ‘buna er meydanı’ dediğiniz için, ortada seçim yok, bu söz amacının dışına çıkmıştır. Akay’ın canı güreşmek istediyse, Biz Çiftçiyiz Harmanda, Tarlada güreşerek büyüdük, Hodri meydan dedik. Çiftçinin senin güreş keyfin için seçime gidip fabrikayı borçlandırmaya gerek yok. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem bu Fabrikayı biz yöneteceğiz, daha fazla borçlanmasını istemeyiz. Ayrıca; Sorumluluğa davet ediyoruz, seçim kararı alma makamında olan sizsiniz. Sayın Akay demagoji yapıyor. Mali Genel Kurulda çıkmış Anadolu’nun Türkleşmesinden, Anadolu Kadınının mücadelesinden tarih anlatıyorsun, Adı üstünde Mali Genel Kurul, Kurulda borçlar neden var, bu faizlerle borçlar katlanarak büyüyor, faiz belasından ve borçtan Kayseri Şekeri kurtarabilecek misin bunları anlat, planın projen nedir? Yoksa bu fabrika borçlu yaşamaya Mahkûm mudur, Çaresi yok mudur? Üye Çiftçi senden bunları duymak istiyor. ’Türk ve Müslüman bu millet borcu da faizi de sevmez’ Çare var, İtibarsızlaştıran sizsiniz, İşletmelerde rakamlara, borç yapısına bakıp değerlendirilir. Bu güzide fabrikayı yönetemeyerek borçlandırıp itibarsızlaştıran esasında sizsiniz. Neymiş efendim duran varlıkları değerleme yaptırarak kar göstermişmişler. Madem öyle niye bu borçlar var? Yeter artık Çiftçinin malından elinizi çekin. Alışkanlık yapmış sizden önceki dönemi sürekli İsraf, borç vs. suçluyorsunuz, borçlandırdılar vs. ağza alınmayacak ifadeler, Şikâyet ettiklerinizden ne farkınız var. İsraf Borç ve faiz ilişkisi, sizin döneminizde fütursuzca artarak devam ediyor. Biz Çiftçiyiz grubu olarak önceliğimiz Kayseri Şeker’i şaibelerden, kavgadan borçtan ve faizden Kurtarmak. ‘At sahibine göre kişner’ Çözüm de çare de var. Çiftçi, çiftçiye yeter. Yeter ki, dayanışma ruhunu yeniden sağlayalım” dedi.