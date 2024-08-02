Bakan Bolat'tan Kayserili esnafa müjde

Kayseri İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı; Kayseri Ticaret Odası’nda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Bakan Yardımcıları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.

Kayseri İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda Kayserili esnafa kredi müjdesi veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Kayseri esnafına desteklerimiz devam ediyor. Kayserili esnafımız için geçen yıl 1 buçuk milyar liralık uygun şartlarda kredi kullandırıldı bu yıl da ilk 6 ay itibariyle 541 milyar lira kullandırıldı. Teskomb ile görüşme sağlandı Teskomb da inşallah Kayseri esnafımızdan kredi almak isteyen olduğu takdirde buradaki esnaf kefaret kooperatifleri üzerinden taleplerini karşılayacağım sözü verdi ve 50 milyon sözünü aldım hayırlı uğurlu olsun inşallah” şeklinde konuştu.