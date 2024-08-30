Biz Çiftçiyiz Platformu'ndan Kayseri Şeker Yönetimine eleştiri

‘’BİZ ÇİFTÇİYİZ’’ platformu başkanı Ömer DEMİR; Çiftçinin ve pancar ekicisinin mallarının ve haklarının korunması makamında bulunanın Sayın Akay olduğunu hatırlatarak, göreve davet ediyoruz. Kayseri Şeker Fabrikamızın Bilançosun açıklanmasının ardından itibar yerle bir oldu, yatırımcının olumsuz yorumları sosyal medyada üst sevilere tırmandı. Borsada % 8 varan bir düşüş var ve devam ediyor. Sayın Akay borç kanserli bir hücreye dönüşmüş, DUR demek için neyi bekliyorsunuz dedi.

Ömer Demir şunları söyledi: 'Aynı zamanda buradan ilan ediyoruz, kamuoyu da çiftçide bilsin, Sayın Akay yaklaşık 17 MİLYAR TL ye varan Borç ve 2 MİLYAR TL varan Faiz batağından Kayseri Şeker Fabrikamızı kurtaramıyorsanız, borçtan ve faiz belasından nasıl kurtulacağıyla ilgili formül, bilgi ve kadro var! Yeter ki yardım isteyin ‘‘’ÇARE VAR’’ ‘’BİZ ÇİFTÇİYİZ’’ platformu olarak size karşılıksız yardımcı oluruz.'

Kayseri Şeker Fabrikamızın resmi İnternet sitesi giriş sayfasında; “Kayseri Şeker, 69 yıllık köklü geçmişi, on binlerce çiftçisi, binlerce çalışanı ile üretimin gücünü, üretenin güvenini oluşturuyor’’ sloganıyla kendini tanımlıyor. Bu Slogandaki hangi ifadenin gerçekliğini bıraktınız, Bu gidişle KAYSERİ ŞEKERİ köklerinden koparacaksınız.

Çiftçi ve tüm kamuoyu, son 10 gündür, önce Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Elitaş’la Sayın Hurşit Dede’nin fotoğrafının paylaşılmasını ardından bilanço açıklanmadan bir gün önce Sayın Elitaş ve Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu’yla merasimlerle Kayseri Şeker Fabrikasından paylaştığınız fotoğraflarda ne konuştuğunuzu merak ediyor! Kendi ikbalinizi mi konuştunuz yoksa pancar çiftçisine verilecek pancar fiyatını mı konuştunuz?

Çiftçilerimizin pancar beklenti fiyatı 3.000 TL/TON

Sayın Akay ve Dede, devlet erkanı ile görüşmelerinizde şirketin yaklaşık 17 milyar TL borcu ve ödenen yaklaşık 2 milyara yaklaşan faiz ödemesi konuşuldu mu? S.S. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi üyesi değerli çiftçilerimizin bu yıl beklenti pancar bedelinin 3.000 TL/ TON olduğu görüşüldü mü? Bunları görüşmediniz ise ne görüştünüz? Pancar bedeli 3.000 TL/TON aşağı açıklanır ise çiftçi bunun hesabını sizden sorar. Sayın devlet büyüklerimizle, BORÇ, FAİZ Ve PANCAR BEDELİ görüşmediniz ise ne görüştünüz çıkın çiftçilere ve kamuoyuna açıklayınız.

Zarar Zarar Zarar Çiftçi Arpadan, Buğdaydan, Patatesten, Domatesten, Karpuzdan çekirdeğe ektiği her üründen zarar etti. Çiftçi pancardan zarar etmek istemiyor. Çiftçinin umudu, tek beklentisi Pancar fiyatı kaldı 3.000 TL/TON altında bir fiyat açıklanırsa asıl sıkıntı o zaman başlayacak.

‘’BİZ ÇİFTÇİYİZ’’ platform Başkanı Ömer DEMİR çiftçi kardeşlerim

“Sayın Akay ve Yönetimi Sırçalı köşklerden, saraylardan protokollerden Pancar Çiftçisinin hakkını koruyamıyor koruyamaz da. Çiftçinin derdini çiftçi bilir, bu senenin, öbür senesi var. ‘’Elele hep birlikte’’ haklarımızı haklarınızı korumaya devam edeceğiz .