Kızılay Kayseri Şube Başkanı Beydilli: 'Kan demek can demektir'

Kayseri Türk Kızılay tarafından kan bağışı ve kök hücre bağışına farkındalık oluşturmak maksadıyla Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii yanında program düzenlendi. Düzenlenen programda kan bağışında bulunan vatandaşlara oyuncak, döner ve tatlı ikram edildi.

Kan bağışının öneminden söz eden Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli; “Kayseri Kızılay olarak Kayseri genelini kapsayacak şekilde 4 günlük bir kan bağış kampanyası düzenledik. Biliyorsunuz kan süreklilik arz eden, sürekli insanlardan diğer ihtiyaç sahiplerine bir can transferidir. Kan demek can demektir.Bir insan kan verdiği zaman bir başkasına da can vermiş oluyor. Sağ olsun valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi Belediyemiz bu kampanyamıza destek oldular. Aynı zamanda da bir İstanbullu, Kayserili bir iş insanımız ‘kan verenlere ben de hediye vereyim, unutmasınlar kalıcı olsun’ dediler. Burası bir panayır şeklinde olsun dedik ve 4 gün devam edecek. İnşallah bağışları buraya bekliyoruz. Bağışçılarımızın uğramalarını, ziyaret etmelerini, görmelerini, şartları tutuyorsa kan bağışı yapmalarını özellikle istirham ediyoruz. Çünkü kan herkesin hayatı demektir” ifadelerinde bulundu.

Gerçekleştirilen kampanyada emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Türk Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürü Adem Tatar; “ Burada bazı sponsorlarımızın desteği ile genel bir kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyası planladık onu gerçekleştiriyoruz. Kampanyamız bugün başladı inşallah Pazar akşama kadar devam edecek. Bu kampanya sayesinde hem kan bağışına hem de kök hücre bağışına ilgiyi artırmak, duyarlılığı artırmak amaçlı hem de ihtiyaçları olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada kan bağışlarını kabul edeceğiz” şeklinde konuştu.

Oyuncak firması yetkilisi Yılmaz Çelik; “Bu faaliyete başlamamızda plastik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Necati Uçar vesile oldu. Kendisi diğer illerde de yaklaşık buna benzer faaliyetler yapmış. Buradaki amacımız özellikle kök hücre ve kan bağışlarını arttırmak için hediye oyuncak dağıtımı ile dürüm, ayran, tatlı ve çorba ikramları yapıyoruz. Bu işe girmedeki amacımız ise diğer sektörlere örnek olması amacıyla böyle bir faaliyet içerisine girdik” dedi.