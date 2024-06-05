Bocce Dünya Kupası'na Kayseri'den giden Öner Bozbıyık altın madalya kazandı
Kayserili Paralimpik sporcu Öner Bozbıyık, Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında altın madalya kazandı.
Kayserili Paralimpik sporcu Öner Bozbıyık, Brezilya Sao Paulo ayağında mücadele etti. Kayserili sporcu BC3 tek erkekler kategorisinde rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.
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