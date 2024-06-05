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Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi. Lütfü Tek idaresindeki 41 AIT 731 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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