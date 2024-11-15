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Boks dünyası Müslüman Boksör Tyson'un tarihi maçına odaklandı

Boks dünyası, efsane boksör Mike Tyson ile Jake Paul arasında oynanacak tarihi maçı bekliyor.

Boks dünyası Müslüman Boksör Tyson'un tarihi maçına odaklandı

Tyson ile Paul'ün karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi  TSİ 04.00'te başlayacak. Mücadele, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

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