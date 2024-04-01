Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı

Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla bacağından vurduktan sonra rehin alan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra rehin aldı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta boşanma aşamasındaki eşini silahla bacağından vurduktan sonra rehin alan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Numune kavşakta meydana geldi. T.Ö. ile eşi G.Ö. araç içerisinde tartıştı. Daha sonra araçtan inen T.Ö., eşi G.Ö.’yü bacağından silahla vurup yaraladıktan sonra rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bir süre rehin alınan G.Ö. polis ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olan G.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. G.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

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