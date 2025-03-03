Boykot Dedektifi 1.5 Milyon İndirmeye ulaştı

Müdafaa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren’in öncülüğünde kurulan, dünyanın boykotla ilgili en büyük platformu olan Boykot Dedektifi uygulaması, büyük bir başarıya imza attı. Türkiye merkezli geliştirilen uygulama, iOS ve Android platformlarında 1 milyon indirme barajını aşarak 1.5 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Kullanıcılarına etik, siyasi ve dini hassasiyetlere göre bilinçli tüketim yapma imkânı sunan Boykot Dedektifi, markaların politikalarını ve destekledikleri yapıları analiz ederek tüketicilere yol gösteriyor. Platform, özellikle Filistin’e destek çağrılarıyla son dönemde büyük bir ilgi gördü.

Boykot hareketine katılmak isteyen milyonlarca insanın tercih ettiği uygulama, anlık güncellemeler ve kullanıcı katkılarıyla sürekli büyüyor. Müdafaa-i İslam Hareketi lideri Erdem Özveren, yaptığı açıklamada, "Bu başarı, bilinçli tüketicilerin ve ümmetin ortak duyarlılığının bir göstergesidir. Boykot, zulme karşı en güçlü silahlarımızdan biridir. Daha büyük kitlelere ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, Boykot Dedektifi uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden indirerek, desteklemek veya boykot etmek istedikleri markalar hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Özveren amaçlarını şu şekilde özetliyor: Bu vesileyle bir kez daha ALLAH'ı şahid tutarak söylüyoruz : Yaptığımız bu çalışmadan en ufak bir menfaat beklentimiz yoktur. Amacımız, en az hata ile, yalnızca ALLAH'ın rızasını kazanmak için çalışmaktır.