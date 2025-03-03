  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Başarı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonasında 15 madalya kazandı

Kayseri Başarı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonasında 15 madalya kazandı

Kayseri Başarı Spor Kulübü sporcuları, Taekwondo Kayseri Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koydu. Kulüp sporcuları toplamda 15 madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Kayseri Başarı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonasında 15 madalya kazandı

MEB Yıldızlar Taekwondo Kayseri Şampiyonası'nda farklı okullardan katılan Kayseri Başarı Spor Kulübü sporcuları, madalyalara ambargo koydu. Kulüp sporcuları toplamda 15 madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Madalya dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Hafza Tutar: 1 Altın
Nisa Beren Erhan: 1 Altın
Dursine Doğan: 1 Altın
Veli Utku Karataş: 1 Altın
Talha Çınar: 1 Altın
Emre Okul: 1 Altın
Erva Mencübe Soydan: 2 Gümüş
Emir Türkmen: 2 Gümüş
Ahmet Gökay Erol: 2 Gümüş
Yağmur Gökçe Özdil: 3 Bronz
Büșra Şahin: 3 Bronz
Azra Nehir Soydan: 3 Bronz
Ceylin Aksu: 3 Bronz
Yağmur Berk: 3 Bronz
Erkan Cengiz Açıkgöz: 3 Bronz

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Palancıoğlu: 'Soğuk havalarda iftar çadırı kurmak zor oluyor, bunun yerine farklı programlar yapıyoruz'
Palancıoğlu: “Soğuk havalarda iftar çadırı kurmak zor oluyor, bunun yerine farklı programlar yapıyoruz”
İYİ Partili Yücel, geçen yıl meydana kurulan iftar çadırının bu yıl neden kurulmadığını açıkladı
İYİ Partili Yücel, geçen yıl meydana kurulan iftar çadırının bu yıl neden kurulmadığını açıkladı
Kayseri'de Acı Olay: 6 Aylık minik Esra hayatını kaybetti
Kayseri'de Acı Olay: 6 Aylık minik Esra hayatını kaybetti
Başkanlar İstişare Toplantısı Yapıldı
Başkanlar İstişare Toplantısı Yapıldı
Avrupalı Gazetecilere Erciyes Sunumu
Avrupalı Gazetecilere Erciyes Sunumu
Talas'ta Satılık Taşınmazlar
Talas'ta Satılık Taşınmazlar
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!