Kayseri Başarı Spor Kulübü, Taekwondo Şampiyonasında 15 madalya kazandı
Kayseri Başarı Spor Kulübü sporcuları, Taekwondo Kayseri Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koydu. Kulüp sporcuları toplamda 15 madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.
MEB Yıldızlar Taekwondo Kayseri Şampiyonası'nda farklı okullardan katılan Kayseri Başarı Spor Kulübü sporcuları, madalyalara ambargo koydu. Kulüp sporcuları toplamda 15 madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.
Madalya dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Hafza Tutar: 1 Altın
Nisa Beren Erhan: 1 Altın
Dursine Doğan: 1 Altın
Veli Utku Karataş: 1 Altın
Talha Çınar: 1 Altın
Emre Okul: 1 Altın
Erva Mencübe Soydan: 2 Gümüş
Emir Türkmen: 2 Gümüş
Ahmet Gökay Erol: 2 Gümüş
Yağmur Gökçe Özdil: 3 Bronz
Büșra Şahin: 3 Bronz
Azra Nehir Soydan: 3 Bronz
Ceylin Aksu: 3 Bronz
Yağmur Berk: 3 Bronz
Erkan Cengiz Açıkgöz: 3 Bronz