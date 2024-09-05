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Bu ağaç kafaları karıştırdı, Ağustos'ta yaprak döktü, Eylül'de çiçek açtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ağustos ayında meyve veren erik ağacı Eylül ayında tekrar çiçek açtı.

Bu ağaç kafaları karıştırdı, Ağustos'ta yaprak döktü, Eylül'de çiçek açtı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Ağustos ayında meyve veren erik ağacı Eylül ayında tekrar çiçek açtı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Mehmet Şeker, bahçelerindeki erik ağacındaki beklenmedik gelişmelerin kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi. 15 yıldır aynı bahçede bulunan bir erik ağacı, Ağustos ayında yaprak döküp meyve verirken Eylül ayında ise yeniden çiçek açmaya başladı. Bu durum karşısında hayretler içinde kalan Şeker, "Ağaçlar bile geleceğin iyi olmadığını bize bildiriyor" dedi.

“Ağacın bir tarafında çiçek bir tarafında meyve var”

Ağacın bir tarafında çiçek bir tarafında meyvenin olduğunu söyleyen Şeker, “Bahçemde yetiştirdiğim bu ağaç ağustos ayında yaprağını döktü. Eylülde tekrar çiçek açtı. Ağacın bir tarafında çiçek bir tarafında meyve var. İnşallah sonumuz iyi olur. Ben bu durumu iyi karşılamıyorum. Çünkü iklimler değişti yağışlar azaldı. Ağaçlar bile bize geleceğin iyi olmadığını bize bildiriyor” şeklinde konuştu.

“Daha önce böyle bir şeyler karşılaşmadık”

Daha önce böyle bir şeyler karşılaşmadığına değinen Esme Şeker ise “15 yıldır bu erik ağacı burada. Baharda çiçek açtı sonra meyve verdi. Fakat şimdi yeniden çiçek açtı. Daha önce hiç böyle bir şeyler karşılaşmadık. Meyvesini verir kışa girerdi ama bu sene ilginç bir şekilde tekrar çiçek açtı. Muhtemelen tekrar meyve de verecektir” şeklinde konuştu.

İHA
Kayseri Gündem

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