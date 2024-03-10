Bu gece ilk teravih ve ilk sahur

Ramazan ayı, içerisinde birçok mübarek geceyi ve yapılacak ibadeti barındırdığından günahların affına vesile kılınabilecek önemli bir fırsattır. Bu nedenle Müslümanlar, Ramazan’ın gelişini dört gözle beklerler. Bu ay içerisinde tutulan oruçlar, verilen zekatlar, yapılan ibadetler ve infaklar Allah’ın biz Müslümanlara sunduğu güzelliklerdir. Ramazan ayını hakkı ile geçiren bir Müslüman Allah’ın izni ile günahlarından arınır.

Orucun İlk Günü Ne Zaman

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bildirmesine göre 11 Mart Pazartesi günü başlamaktadır. Ramazan başlangıcı, 11 Mart olduğuna göre Müslümanlar bu gün, bir ay sürecek olan Ramazan orucunun ilk gününe niyetlenirler.

2024 Ramazan Bayramına Kaç Gün Kaldı?

Sağlık durumu yerinde olan her Müslüman’ın oruç tutması farzdır. Bir ay süren bu ibadetin nihayete ermesiyle Ramazan Bayramı kutlanır. Ramazan Bayramı, tüm aylardan daha hayırlı ay olan Ramazan’ın bitişini eda etmek anlamına gelir. Müslümanlar Ramazan Bayramı’nda sıla-ı rahim yaparlar, Allah’a şükrederler ve bir sonraki Ramazan ayına kavuşmak için Allah’a dua ederler. 2024 yılı Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı Ayın Kaçında ve Ne Zaman Bitecek?

Ramazan ayının son günü, arefe günü Nisan ayının 9. günüdür. Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlamaktadır. Nisan ayının 10-11 ve 12. günleri Ramazan Bayramı olarak belirlenmiştir. 12 Nisan, Ramazan Bayramı’nın son günüdür.