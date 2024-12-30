Bu Konferans kaçmaz: Nevzat Tarhan 'aile ve değeler'i anlatacak

Altyapı, imar ve şehirleşmeye yönelik proje, çalışma ve yatırımlarının ötesinde insan odaklı sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin en belirgin örneklerini vermeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda bir başka çalışmaya daha imza atarak aileleri bilgilendirmeyi hedefliyor.

Kente yönelik faaliyetlerinin yanında kent sakinleri için toplumsal anlamda da faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Aile Platformu ile iş birliği içerisinde Türkiye’de sevilen ve ilgi gören Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ı Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde konuk edecek.

Başkan Büyükkılıç Kayserili Hemşehrilerini Konferansa Davet Etti

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Kayserili hemşehrilerini konferansa davet eden Başkan Büyükkılıç, özellikle toplumun yapı taşı ve temel unsuru olan aile hakkında böylesine değerli, alanında uzman, sevilen ve ünlü akademisyen Tarhan’ı konuk etmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarını vurgulayarak, konferansın da son derece faydalı ve verimli olacağına inandığını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yılın son gününde böylesine anlamlı bir konferans ile yılı bitireceklerini belirterek, vatandaşlara konferansı kaçırmamaları tavsiyesinde bulundu.

Şaban Özdemir moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ‘Aile ve Değerler’ başlıklı konferansta ünlü Psikiyatrist Tarhan, çağın, bireyleri ve aileleri tehdit eden durumlara karşı katılımcıları bilgilendirecek. Küresel olarak zihinlerin işgal edildiğine işaret eden Tarhan, bu olumsuzluklara karşı konferansa gelen konukları uyararak, bilgiler verecek.

Katılımın ücretsiz olduğu konferans, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde 31 Aralık 2024 Salı günü saat 19.00’da gerçekleşecek.