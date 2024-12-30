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Kayseri'de yaşayan Nevşehirli işadamı Bürokratlar Derneği genel kurulunu yaptı

Nevşehirli Kayseri'de yaşayan bürokratlar ve iş insanları tarafından kurulan Nevşehirli Kayseri'de Yaşayan Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NevKayDer), ilk olağan genel kurulunu düzenledi. Anfer Yılmaz başkanlığındaki kurucu yönetim, genel kurulda güven tazeledi.

Kayseri'de yaşayan Nevşehirli işadamı Bürokratlar Derneği genel kurulunu yaptı

Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe mahallesi İstasyon caddesi Başalp İş Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurula dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Üyeler, etkinlikte birbirleriyle tanışma fırsatı da buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dernek faaliyetleri, hedefleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Üyeler, görüş ve önerilerini paylaştı.

Tek Liste ile Seçim

Özgür Özdemir’in divan başkanlığı yaptığı genel kurulda, katip üyeliklere Barış Karacan ve Haluk Yeter seçildi. Yönetim kurulu seçimi tek liste ile yapıldı ve kurucu başkan Anfer Yılmaz ile birlikte Yaşar Sıdar, Orhan Yıldız, İsa Ferah, Mustafa Öğütlü, Atilla Bilici, Köksal Kaya yönetim kuruluna seçildi. Denetim Kurulu’nda Selim Doğanay, Haluk Yeter ve Uğur Şahin yer alırken, Disiplin Kurulu’na Özgür Özdemir, Selim Üvez, Yılmaz Karaca, Murat Nurlu ve Yasin Bircan seçildi.

NevKayDer'in kuruluş amacı ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yapılan bu ilk genel kurul, derneğin Kayseri'deki faaliyetlerine yeni bir ivme kazandıracak. Dernek üyeleri, birbirleriyle tanışma ve kaynaşma imkanı buldukları bu toplantının ardından gelecekteki çalışmaları için daha da motive olduklarını belirttiler.

Haber Merkezi

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