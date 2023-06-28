Bu köyde yarım asırdır toplu bayramlaşma geleneği sürdürülüyor

Yozgat merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde kılınan bayram namazı sonrasında köy halkı, yarım asırlık bayramlaşma geleneğini yaşatarak gelecek nesillere aktarıyor.

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  • 28.06.2023 07:47
  • Güncelleme: 28.06.2023 07:47
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Bu köyde yarım asırdır toplu bayramlaşma geleneği sürdürülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde kılınan bayram namazı sonrasında köy halkı, yarım asırlık bayramlaşma geleneğini yaşatarak gelecek nesillere aktarıyor.

Köy mezarlığı önünde köyün büyükleri yerlerini aldıktan sonra metrelerce kuyruk oluşuyor. Genci yaşlısı 200’e yakın köy halkı tek tek bayramlaşıyor. Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneği sayesinde küskünlük ve kırgınlıklar sona eriyor. 7’den 70’e herkesin katıldığı bayramlaşmada köy halkına ikramlarda bulunuluyor.

Köy halkından Şevket Demir, gelenek sayesinde küskünlüklerin ortadan kalktığını söyleyerek, “Biz köy halkı olarak 50 yıldır bayram namazından sonra köy mezarlığına gelir, bayramlaşarak kültürümüzü yaşatırız. Küsler barışır, kırgınlıklar burada biter ve mezarlık ziyaretimiz olur. Ben 50 yaşındayım daha önceleri de vardı bu gelenek, biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Güzel bir gelenektir.” dedi.

İdris Öztürk ise, “Bugün bayram, köyümüze geldik, toplu bayramlaşma vardı. Bayram namazını kıldık ve herkes ile bayramlaştıktan sonra kabirleri ziyaret ettik. Büyüklerimizin ellerini öptük bayramlaştık.” şeklinde konuştu.

Salmanfakılı köyü muhtarı Fatih Aslan da, geleneğin 50 yıldan fazla sürdüğünü belirterek, “Bu geleneğimiz aklımız yetti yeteli devam etmektedir. Ömrümüz olduğu sürece bu geleneği sürdüreceğiz, Çünkü bu gelenek küsleri barıştırıyor. Dargınlıkları, kırgınlıkları burada gideriyoruz. Yaklaşık olarak 200’e yakın yaşlı, büyük, küçük demeden herkesi bir araya getiriyoruz. 50 yılı aşkın süredir de devam etmektedir ve kalan ömrümüzde de bu geleneği devam ettireceğiz.” ifadelerinde bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
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