Bu köyde yarım asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

Yozgat merkeze bağlı Salmanfakılı köyünde her bayramda olduğu gibi bu bayramda da toplu bayramlaşma yapıldı. Köy camisinde kılınan bayram namazı sonrasında köy halkı, yarım asırlık bayramlaşma geleneğini yaşatarak gelecek nesillere aktarıyor.

Köy mezarlığı önünde köyün büyükleri yerlerini aldıktan sonra metrelerce kuyruk oluşuyor. Bayram namazının kılınması ile başlayan toplu bayramlaşma ile unutulmaya yüz tutmuş gelenek yaşatılıyor. Kur’an-ı Kerim okunarak duaların edildiği bayramlaşmada genci yaşlısı 200’e yakın köy halkı tek tek bayramlaşıyor. Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneği sayesinde küskünlük ve kırgınlıklar sona eriyor. Köy halkı, bayramın sevincini ve bereketini paylaşarak, yıllar boyunca süregelen bu geleneği canlı tutmaya özen gösteriyor. 7’den 70’e herkesin katıldığı bayramlaşmada köy halkına ikramlarda bulunuluyor.

Bu anlamlı gelenek, toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik duygularını pekiştirirken, köydeki birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Bayramın ruhunu en güzel şekilde yaşatan Salmanfakılı köyü sakinleri, bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için ellerinden geleni yapıyor.

Salmanfakılı köyü muhtarı Kanber Kılıç, 50 yıldır devam eden toplu bayramlaşma geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Köylülerimiz ve köyümüze gelen her vatandaşımız bu etkinliğe katılıyor. Kabirlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu geleneği küçük ve büyüklerimizle birlikte sürdürüyoruz, bunu da inşallah devam ettireceğiz” dedi.

Köy sakinlerinden Celal Erkılıç ise, “Yarım asırdır köyümüzde toplu bayramlaşma geleneğini sürdürüyoruz, bayram namazından sonra dualar ediliyor. Komşularımızla bayramlaşıyoruz ve küslerimiz barışıyor. Kabristana geçip ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bayramlaşma geleneğini bu şekilde tüm köylülerimizle sürdürmüş oluyoruz” şeklinde konuştu.