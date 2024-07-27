Bu odaya giren zamanda yolculuğa çıkıyor

Sivas’ın renkli kişiliklerinden biri olan 98 yaşındaki Kaya Bulut, antika tutkusu sayesinde evinin bir odasını adeta müzeye dönüştürdü.

Sivas kent merkezinde yaşayan Kaya Bulut, antika merakıyla dikkat çekiyor. Bütçesinin yettiği kadar eski eşyaları satın alan Bulut, evinin bir odasını tamamen antika eşyalarla doldurdu. Plak çalar, mangal, dikiş makinesi, semaver, koltuk takımı, soba gibi antika eşyaların yer aldığı oda ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Antika merakı sayesinde evinin odasını adeta bir zaman makinesine dönüştüren Bulut, hem kendi hayatına renk katıyor hem de Sivas’ın kültürel zenginliğine katkıda bulunuyor.

Eşyaların paha biçilemez olduğunu söyleyen Kaya Bulut, “Şarkışla el dokuması halısı, 3 metre 80 santim boyunda. Duvarı tamamen kaplar. Azda olsa plaklarım var. Odanın ortasında ki mangalda eskiden insanlar etrafına oturup kendi kahvelerini yapıp içerlermiş. Bunu buradan bir antikacıdan aldım. Ayna yurt dışından geldi. Eski dikiş makineleri var. Merakımdan dolayı bunları topladım. Koltuk takımını da bir antikacıdan aldım” dedi.