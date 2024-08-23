Bu sefer şakası yok: Kayseri için Hızlı Trende hedef 2028

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düver Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Bakan Uraloğlu şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Brifing sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu; projenin tamamlanması ile Kayseri’nin hızlı tren konforu ile tanışacağını söyledi. Uraloğlu, "Tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattımızın “Düver” şantiyesindeyiz. Projemizde gelinen son durumu yerinde görmek için bugün bir saha programı düzenledik. Güzergah boyunca incelemelerde bulunduk ve çalışma arkadaşlarımızdan projeyle ilgili bilgi aldık. Projemiz kapsamında Yerköy “Cakcak” ve Kayseri “Düver” bölgelerindeki şantiyelerimizi kurduk. Yenifakılı bölgesindeki şantiyemizin kurulumuna devam ediyoruz. Yerköy Bölgesinde; toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tünelinde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri Bölgesinde de; tünel portali kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Yerköy-Kayseri hızlı tren hattımızın uzunluğu 142 kilometre. Yerköy-Şefaatli-Kayseri arasına saatte 250 km hız yapılabilen yeni çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz. Şefaatli, Yenifakılı ve Himmetdede olmak üzere 3 istasyon tasarladık. Proje kapsamında; 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demiryolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 adet altgeçitte inşa ediyoruz” dedi.

"Kayseri-Ankara arası 1 saat 45 dakika olacak"

Bakan Uraloğlu, yapılacak hat ile birlikte 7 saat süren Kayseri-Ankara arasının 1 saat 45 dakikaya düşeceğini söyleyerek, “Mevcut konvansiyonel demiryolu bağlantısıyla; 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek, 5,5 saatte İstanbul’a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sağlanacaktır. Ayrıca projemizin tamamlanmasının ülkemiz ekonomisi üzerinde de büyük katkıları olacak. İşletme bakım maliyeti açısından 115 milyon avro, yolcunun zaman kazancı bakımından 90 milyon avro, yük taşımacılığındaki zaman kazancı bakımından 5 milyon avro ve karbon salınımının azaltılmasından 32 milyon avro olmak üzere yılda yaklaşık 242 milyon avro kazanç sağlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizlerle bir müjde de paylaşayım. Bugün, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımızın Yerköy Hızlı Tren İstasyonunu vatandaşlarımızın kullanıma açtık. Resmi açılışını da ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz. 2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğumuzu 13 bin 919 km’ye yükselttik. 2 bin 252 km hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehirler Ankara ve Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği; Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas güzergâhlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 89 milyonu geçti. Yani nüfusumuzdan daha fazlasını taşıdık. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine ulaşıyor” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aslında Ankara-Sivas Hattımız, sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat değil, aynı zamanda Edirne’den Kars’a uzanan Doğu-Batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası oldu. Yerköy-Kayseri hattının tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri Hızlı Tren hattı da bu hatta bağlanacak. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığının payını yüzde 57 düşürmeyi, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Demiryollarının yolcu taşımacılığında da yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Bu hatta saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. 2053 yılı Ulaştırma ve Lojistik ana planımıza göre de demiryolu hat uzunluğumuzu 29 bin 89 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz”.