Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi’nde 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin davada sanıklara ceza yağdı.

Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi’nde 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavga olayının duruşmasına devam edildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.T. ve taraf vekilleri katıldı. Tutuksuz müşteki sanıklar A.K, F.K, M.E.G, Ö.T, R.K, Y.K. ve A.K. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Y.T. duruşmada verdiği ifadede, "Bilerek, isteyerek ateş etmedim. Aydınlatma direği yoktu, gündüz gibi değildi. Kasıtlı olarak öldürme gibi bir niyetim yoktu. Karşı taraf ateş edince kendimi savunmak için ateş ettim" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından sanıklar A.K., R.K. ve Y.K.’ye ’adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5’er kez 7 yıl 6 ay ve ’adam öldürme’ suçundan 15 yıl, M.E.G., Ö.T., Y.K. ve Y.T.’ye ’adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 2 kez 5 yıl 7 ay 15 gün ve ’adam öldürme’ suçundan 15 yıl, A.K.’ye ’adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 2 kez 5 yıl 7 ay 15 gün, ’yardım etme’ suçundan 5 yıl 11 ay 7 gün ve ’adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de 21 Ağustos 2022 tarihinde sünnet düğününde yaşanan tartışma sonrası iki grup arasında Buğdaylı Mahallesi’nde tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavga yaşanmış ve silahla vurulan A.F. hayatını kaybetmişti.