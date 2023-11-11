Bugün de Kayseri Semaları Spreyleniyor

Gün boyu spreyleme yapan uçakların kime ait olduğunu Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Kule bilmiyor. Biz ancak pistimize iniş kalkış yapan uçakları biliriz diyor.

DHM İşletmesi Seyrüsefer ve Uçuş Güvenlik birimleri 8 saat boyunca gökyüzünde seyrü sefer yapan uçakların kime ait olduğu ile ilgili kendileinde bir bilginin bulunmadığını ifade ediyor.

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uçakları olmadığını ve gökyüzünde böyle bir spreyleme işleminin kendilerine ait olmadığını söylüyorlar.

Uzamanlara göre yaklaşık 5000-6000 metre arası bir mesafeden yapılan bu spreyleme işlemi, atmosfer dışında 11 bin metreden uçan uçakların arkasında bıraktığı yoğuşma sisi ile karıştırılmamalı.

Peki bu gün boyu devam eden spreyleme işi neye yarıyor ve kim tarafından niçin yapılıyor. Sesiyle sisiyle herkesin tanık olduğu ve gün boyu temaşa ettiği bu uçaklar ve spreyleme işlemiyle ilgili kimden cevap alabileceğiz?