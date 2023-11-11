Haberler / Gündem / Bu kürsü Kuzey Irak Bölgesel Yönetim kürsüsü değil... Bu kürsü Kuzey Irak Bölgesel Yönetim kürsüsü değil... yorumsuz PAYLAŞ 11.11.2023 11:37 Güncelleme: 11.11.2023 11:40 Kayseri Gündem - Kayseri Gündem Haber Merkezi Kayseri Gündem Etiketler kayseri televizyonları HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Motorine indirim beklentisi Kayserispor'a para cezası Hacılar Erciyesspor Tunceli'ye gidecek Kasımpaşa ile Kayserispor 27. randevuda Kayseri'de UMKE ekipleri muhtemel afet ve kazalara hazırlanıyor Gazze Özgürlük Filosu yeniden yola çıkıyor Çok Okunanlar 1 Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak 2 TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak 3 ‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’ 4 Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme 5 Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor 6 Filistin'e Gönül Köprüsü İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Seramik üreterek başladılar, Avrupa'ya açılmak istiyorlar Depresyon nedir? Karşı tarafın depresyonda olması kişiyi etkiler mi? DAHA FAZLA Bugün de Kayseri Semaları Spreyleniyor Bu kürsü Kuzey Irak Bölgesel Yönetim kürsüsü değil... Millet Bahçesi'nde Gençlere Özel Program ‘Özhaseki Bulvarı, Seyyid Burhanettin ve Erciyes’e Vefasızlık’ Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı