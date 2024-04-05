Bugün Dünya Kudüs Günü

Ülkemizde, İslam Dünyasında ve birçok ülkede Kudüs Günü değişik etkinliklerle kutlanıyor.

Siyonist İsrail rejiminin Amerika ve Batı’nın bütün desteğine rağmen yaklaşık altı aydır sürdürdüğü katliam ve bombardımanlarla, Filistin topraklarındaki katliam ve soykırımlarını sürdürüyor.

Ramazan ayının son cuma gününe "Kudüs Günü" adının verilerek, Kudüs ve Filistin topraklarını özgürleştirmesi davası ve Siyonist İsrail rejimini lanetleme, mazlum Filistin halkına sahip çıkma günü olarak kutlanmaya devam ediyor.

Filistin'i özgürleştirme davasını yaşatmış, Siyonistlerin mazlum Filistin halkına karşı işlediği zulüm ve suçları ortaya çıkarmıştır.

Kudüs günü, Siyonistlerin baskı, cinayet ve işgaline maruz kalan Filistin milletinin direnişine destek olma günüdür. Bugün dünya, Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik son 75 yılın en şiddetli soykırımıyla karşı karşıyadır.

Bu nedenle aynı zamanda Kadir Gecesi'ne denk gelen bu yılki Dünya Kudüs Günü, tüm Müslümanların ve özgürlük sevdalısı insanların yaşatması gereken önemli bir gündür.