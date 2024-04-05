Büyükkılıç teravih sonrası vatandaşlarla kucaklaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramazan ayının manevi iklimini gençler başta olmak üzere vatandaşlarla yaşamaya devam ediyor. Talas Reşadiye Aşağı Camii’nde vatandaşlarla teravihte buluşan Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası çocuklarla kucaklaştı.

İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla buluşan, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas’ta ilçe sakinleriyle buluştu. Talas Reşadiye Aşağı Camii’nde teravih namazını kılan Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, “Talas Reşadiye Aşağı Camii’nde eda ettiğimiz teravih namazı sonrası hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek, muhabbet ettik. Bizlere gönüllerini açan, hayır dualarını eksik etmeyen kıymetli Reşadiyeli hemşehrilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayserililerin Kadir Gecesi’ni de tebrik etti.